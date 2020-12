Moto Guzzi V7, più potenza e fascino per nuova versione

Stesso carattere ma tante novità per la nuova Moto Guzzi V7. A oltre cinquant'anni dal lancio del primo esemplare, Moto Guzzi ha presentato oggi online una nuova evoluzione dello storico modello, tra i simboli della casa di Mandello del Lario. A dettare il passo per il rinnovamento generale c'è un nuovo motore di 850 cc e 65 CV, così come è scomparso dal nome della moto la numerazione progressiva in numeri romani che aveva caratterizzato le varie evoluzioni del modello dal suo ritorno sul mercato nel 2007.

Due, per cominciare, sono le versioni disponibili, ovvero la capostipite V7 Stone, la più essenziale e dai contenuti contemporanei, oltre alla V7 Special. Sulla nuova V7 debutta un nuovo motore Moto Guzzi, derivato da quello che equipaggia la V85 TT. Si tratta dell'unità più recente e moderna costruita a Mandello, che garantisce migliori prestazioni e un'efficienza generale maggiore. La potenza massima cresce del 25 per cento, passando dai precedenti 52 CV a 6200 giri/min agli attuali 65 CV a 6800 giri/min. Incrementata anche la coppia massima che passa da 60 Nm a 4250 giri/min all'ottimo valore di 73 Nm a 5000 giri/min, con più dell'80 per cento della coppia disponibile già a 3000 giri/min. Più completa, rispetto alla precedente versione, anche le dotazioni. L'impatto estetico gode del motore di cubatura maggiore contraddistinto dai generosi tubi di scarico dal differente layout, di una vista posteriore che mette in risalto la trasmissione a giunto cardanico maggiorata e la ruota posteriore di più grande sezione, oltre che della più robusta coppia di ammortizzatori Kayaba.

Nuovi nel design anche i fianchetti e il parafango posteriore è più corto. Tante, poi, le novità introdotte per migliorare la stabilità e il comfort, lasciando inalterata la maneggevolezza della V7. Il telaio è stato evoluto con l'aggiunta di elementi in acciaio nella zona del cannotto di sterzo, mentre la nuova coppia di ammortizzatori dalla maggiore escursione e la nuova sella a doppia altezza assicurano più comodità. Sempre con lo stesso obiettivo sono impiegati inediti supporti per le pedane del pilota. Moto Guzzi V7 Stone presenta anche il nuovo impianto di illuminazione full LED, dal proiettore anteriore con luce diurna DRL che delinea la sagoma dell'Aquila Moto Guzzi. La nuova strumentazione è completamente digitale a singolo quadrante circolare. Sono nuovi anche i cerchi in alluminio dallo stile sportivo che equipaggiano la Stone e quello posteriore ospita un pneumatico dalla sezione maggiorata a 150/70. V7 Special, invece, mantiene l'elegante la strumentazione analogica a doppio quadrante e i cerchi a raggi. V7 sarà offerta anche in versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2 e ideale per i nuovi Guzzisti. Tre le colorazioni disponibili: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame. Le varianti cromatiche in cui è disponibile V7 Special, sono invece Blu Formale e Grigio Casual.