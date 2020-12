Husqvarna FC 450, per il 2021 è anche Rockstar Energy

La FC 450 di Husqvarna diventa anche Rockstar Edition per il 2021. Per la nuova versione, gli ingegneri di Husqvarna Motorcycles hanno combinato i suggerimenti dei piloti ufficiali del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing con una estesa attività di test, per migliorare un modello già vincente sui tracciati da fuoristrada.



Sulla FC 450 Rockstar Edition 2021 è installato di serie il nuovo kit Connectivity Unit, lanciato a ottobre 2020 insieme alla app myHusqvarna. Questi due componenti consentono al pilota di creare mappe motore personalizzate sulla base delle sue esigenze di guida e delle condizioni del tracciato. Inoltre, all'interno dell'App sono presenti indicazioni per il setup delle sospensioni messe a punto da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, che prevedono diverse opzioni a seconda della velocità del pilota, del suo peso e delle condizioni del fondo.



La FC 450 Rockstar Edition dispone poi di un miglioramento dell'azionamento idraulico della frizione fornito da Brembo, che assicura azionamenti precisi in ogni condizione, alte prestazioni, usura uniforme e funzionamento quasi esente da manutenzione. L'affidabilità discende dalle tantissime ore di test in gara. Per aumentare le prestazioni generali, la moto è dotata di un silenziatore FMF Racing Factory 4.1, mentre una robusta cover frizione Rekluse aggiunge un particolare 'factory' al look della moto. Factory sono anche le ruote con i mozzi lavorati dal pieno e anodizzati in blu e i cerchi D.I.D DirtStar neri. Le piastre forcella Factory Racing permettono alla forcella di lavorare nel modo più scorrevole, mentre le manopole ODI e una cover sella ad alto grip GUTS Racing assicurano sia comfort che un feeling di grande fiducia. Completata da uno schema cromatico tutto nuovo e dalle grafiche replica del team Rockstar Energy Husqvarna, la FC 450 Rockstar Edition 2021 è una moto pronto anche alla gara, così come esce dal concessionario.