Bmw #NextGen, riflettori puntati su scooter Definition CE 04

Bmw ha imboccato con determinazione la strada che porta, attraverso le differenti soluzioni di mobilità, a quello che sarà il futuro 'prossimo' delle auto e delle due ruote. Un approccio a 360 gradi, che era stato definito con la strategia #Next 100 presentata in occasione del centenario dell'azienda di Monaco e che ora viene precisata e raccontata con l'evento virtuale #NextGen 2020 che alza il velo su tre anticipazioni dei mezzi a due e quattro ruote che potremo guidare nei prossimi anni. Con lo scooter elettrico Definition CE 04, il Gruppo Bmw presenta una versione vicina alla produzione in serie del Concept Link che era stata mostrato nel 2017 a Villa d'Este e che concretizza ora un'idea davvero innovativa che prevede, oltre ai vantaggi della mobilità a impatto zero in ambito urbano, un inedito ampliamento del collegamento tra il mondo analogico e quello digitale dell'utente.



Definition CE 04 è infatti al tempo stesso un mezzo di trasporto che un mezzo di comunicazione per il pendolare urbano. Con la sua trazione elettrica, un design innovativo e soluzioni di connettività innovative, si propone di ridefinire il segmento degli scooter. ''Bmw Motorrad Definition CE 04 è la logica continuazione della strategia di elettromobilità per gli agglomerati urbani - spiega Edgar Heinrich, responsabile del design di Bmw Motorrad - e fornisce un'anteprima concreta di come potrebbe essere un veicolo di produzione con il quale porteremo la mobilità elettrica a due ruote nelle aree metropolitane a un nuovo livello. sia dal punto di vista tecnico che estetico''. Molti elementi e dettagli innovativi del Bmw Motorrad Concept Link, che solo 3 anni fa era stato visto come visione radicale per un lontano futuro, si stanno ora avvicinando alla produzione e quindi alla commercializzazione, rappresentando un allontanamento dallo stile consolidato degli scooter. Cuore tecnico della Definition CE 04 è un gruppo composto da unità motrice, sistema di trasmissione, forcellone monobraccio, montante elastico e cinghia dentata - verniciato in nero opaco - con batterie a sogliola, di derivazione automobilistica, che sono inserite nella sezione sotto il pavimento. L'insieme è progettato per trasportare gli utenti da casa al posto di lavoro o altri spostamenti urbani nell'ambito di distanze brevi (la media è di circa 12 km ogni giorno) e questo ha guidato non solo la progettazione del sistema propulsivo ma anche la sella che, sebbene debba essere comoda, non è caratterizzata da imbottiture particolarmente pesanti. Con Definition CE 04 Bmw Motorrad punta i riflettori anche su soluzioni pratiche e orientate all'utente nell'ambito delle applicazioni digitali. Questo scooter mostra tutto il potenziale futuro dell'interazione tra il pilota e il suo veicolo in termini di sicurezza, confort ed esperienza emotiva a bordo. Il pilota può ad esempio connettersi con l'ambiente circostante collegando il suo Definition CE 04 al proprio smartphone. Il display da 10,25 pollici è il più grande del suo genere nel segmento degli scooter e funge da interfaccia tra il mondo analogico e quello digitale. Anche visivamente, Definition CE 04 rompe chiaramente con gli schemi abituali degli scooter. Lo fa con un corpo allungato e basso e con una zona anteriore che si alza diagonalmente creando una silhouette moderna e decisa. Ciò è ulteriormente rafforzato dall'uso di due colori: la moderna finitura superficiale in Mineral White metallizzato e l'area nera opaca del cuore tecnico mettendo deliberatamente in scena - con pannelli che non coprono completamenti il lati - la tecnologia della moto come parte del design. Minimale anche il design delle luci: le anteriori Led hanno una forma a U e accentuano il look moderno e pionieristico della sezione anteriore, mentre quelle posteriori (integrate nei pannelli laterali) sono costiuite da due elementi luminosi a forma di C.