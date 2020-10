Airoh Aviator 3, novità per il casco di Cairoli

(ANSA) - MILANO, OCT 20 - Si rinnova il modello Aviator di Airoh, pensato per l'off-road. Il modello, con la versione Aviator 3, va a posizionarsi come top di gamma ed è quello scelto anche dal pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli. Il nuovo arrivato riassume in un unico modello molte delle caratteristiche chiave dei caschi Airoh, puntando sul sistema AMS2 Plus, Airoh Multiaction Safety System Plus, che permette di assecondare i movimenti in torsione della testa all'interno del casco in caso di urto ed evitare ulteriori traumi al piloti, così come l'Airoh Emergency Fast Release e l'Airoh Magnetic Lining System che si evolve, includendo anche i guanciali magnetici. Le 8 prese d'aria e gli spoiler con estrattori integrati rendono il fitting di Aviator 3 confortevole anche nelle condizioni di utilizzo più estreme, così come il sistema idratazione AHS, Airoh Hydration System, integrato. La calotta, declinata nella versione Full Carbon 3K in esclusiva sulla grafica Primal, prevede per le altre varianti HPC Carbon. Le misure della calotta esterna, progettata avvalendosi dell'innovativa Galleria del Vento per ingegnerizzare al meglio forme e performance, sono quattro per entrambe le versioni. I prezzi di Aviator 3 variano da 569,99 euro del Color Black Matt/White Gloss a 899,99 euro del Primal Yellow Matt.



