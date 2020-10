Energica, con moto elettriche verso mercato Cina

Energica sta per arrivare in Cina.



La casa specializzata nella produzione di motociclette elettriche, dopo il deposito e la registrazione di diversi brevetti, ha infatti comunicato che la domanda di brevetto in Cina relativo alla VCU (Vehicle Control Unit), ovvero il vero e proprio 'cervello' delle moto elettriche prodotte da Energica e che monitora e gestisce le centraline della batteria, l'inverter, il caricabatterie e l'ABS, ha superato con successo l'esame tecnico ed è entrato nella fase burocratica finale della procedura che, nei prossimi mesi, porterà alla concessione del brevetto. "La Cina è un territorio molto importante per il settore elettrico - ha affermato Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A. - ed è certamente uno dei nostri prossimi approdi commerciali". La Vehicle Control Unit implementa un algoritmo di gestione multimappa adattivo dell'energia e della potenza motore. Durante la guida, il sistema regola, in maniera dinamica, la potenza motore in funzione dell'acceleratore, della mappatura scelta e dei parametri operativi della batteria e dei principali componenti del veicolo 100 volte al secondo.



"L'ufficialità di questo brevetto - ha detto Giampiero Testoni, CTO Energica Motor Company - sul territorio cinese aggiungerà un importante tassello al grande lavoro del nostro dipartimento tecnico".