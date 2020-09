Malaguti Monte Pro, promozione per 90° anniversario marchio

Per celebrare il novantesimo anniversario del marchio, Malaguti ha attivato una promozione sulla sua Monte Pro. Fino a tutto il 30 settembre sarà infatti possibile acquistare il modello di accesso alla gamma della casa bolognese al prezzo di 2.999 euro, ovvero 300 euro in meno del prezzo di listino. Compatta e dal peso contenuto in 130 kg, oltre che con un manubrio poco sporgente ed un diametro di volta contenuto ideale per districarsi nel traffico urbano, la Monte Pro è stata pensata da Malaguti per chi preferisce muoversi in città su ruote alte.



Il cruscotto analogico-digitale riporta tutte le informazioni utili come il contagiri analogico, la marcia inserita, il contachilometri parziale e totale, l'orologio e la spia di cambio marcia digitali. Se l'impostazione motociclistica con seduta retta e manubrio alto garantiscono una guida comoda che permette di viaggiare rilassati, il motore è un monocilindrico di 124 cc da 15 Cv che permette alla Monte Pro di muoversi con disinvoltura in città come su percorsi extraurbani, mantenendo consumi medi contenuti in 2,7 l/100 km. La sella è posizionata a 79 cm da terra e le sospensioni sono appositamente tarate per assorbire le asperità dell'asfalto sconnesso, con un occhio di riguardo all'uso quotidiano in città, facilitato anche dalla forcella anteriore a steli rovesciati e dal mono ammortizzatore posteriore. L'impianto frenante integrale è a doppio disco (pinza radiale a 4 pistoncini su disco da 300 mm all'anteriore) e garantisce spazi di arresto contenuti.