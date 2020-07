KTM 450 Rally Replica, nasce dalle vittoria nella Dakar

Arriva in commercio la KTM 450 Rally Replica ed è uguale alla versione da gara. Il modello della casa austriaca è una tra le moto da rally più performanti e desiderate ed è frutto di uno sviluppo costante che l'ha portata a primeggiare nelle più importanti competizioni internazionali. La nuova versione sarà disponibile in versione 2021 a partire dal prossimo settembre con importanti aggiornamenti, in particolare al cambio. La moto che ha conquistato ben nove vittorie consecutive nel più prestigioso dei rally-raid, la Parigi Dakar, negli ultimi anni è stata sviluppata in gara da fuoriclasse del calibro di Toby Price, Matthia Swalkner e Sam Sunderland, che alla Dakar hanno conquistato 4 vittorie tra il 2016 e il 2019. Sulla base delle indicazioni dei piloti ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team è nata la KTM 450 Rally Replica 2021, realizzata in serie limitata e dedicata a quei clienti che pretendono il massimo in termini di tecnologia e prestazioni. Spinta da un motore monocilindrico a iniezione elettronica da 450 cmü, inserito in un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno specificamente sviluppato per i rally, la Replica è equipaggiata con componenti tecnici esclusivi, come la forcella WP XACT PRO a cartuccia chiusa da 48mm, dotata della sofisticata tecnologia Cone Valve e il monoammortizzatore WP XACT PRO, entrambi completamente regolabili. Tutta la moto è studiata nei minimi particolari e anche la parte aerodinamica, così come le sovrastrutture e l'ergonomia, sono state sviluppate per garantire velocità ed efficienza su qualunque terreno. Le novità di maggior rilievo per il modello 2021 riguardano la taratura più rigida delle sospensioni per affrontare al meglio le asperità e il nuovo cambio che garantisce un incremento dell'affidabilità del motore e maggiori performance grazie a rapporti più lunghi, gli stessi utilizzati sulle moto ufficiali.



"Siamo orgogliosi della KTM 450 Rally Replica 2021 - ha detto Stefan Huber, Direttore tecnico del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team - e con questo modello abbiamo definito uno standard molto elevato per offrire ai clienti un prodotto del tutto vicino alle moto ufficiali che prepariamo per affrontare i rally più duri al mondo. Come da tradizione, ogni miglioria introdotta sulle moto da gara viene riportata sul prodotto di serie e ciò significa che la versione 2021 rappresenta il meglio della produzione disponibile oggi sul mercato". La KTM 450 Rally Replica 2021 è realizzata in soli 85 esemplari per tutto il mondo e viene venduta a 25900 euro più IVA e trasporto. La commercializzazione è prevista a partire da settembre 2020. Per chi fosse interessato a partecipare alla Dakar 2021, è possibile richiedere un pacchetto supplementare a pagamento che garantisce la manutenzione e l'assistenza durante la gara.