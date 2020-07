Ducati e-Scrambler, una e-bike per città e campagna

Traffico cittadino o strade di aperta campagna sono il terreno adatto a e-Scrambler. La nuova arrivata della casa di Borgo Panigale è la trekking e-bike realizzata in collaborazione con Thok. La e-Scrambler è una e-bike 'urban ready' con telaio in alluminio e componenti di alta gamma, che si ispira per design e attitudine alla 'Land of Joy' di Scrambler. Il motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh e gli pneumatici Pirelli Cycl-e GT garantiscono a questo modello una grande autonomia per percorrere anche gli itinerari più lunghi in agilità e totale sicurezza.

Il piacere di guida e la praticità d'uso sono garantiti dal cambio Sram NX 11 velocità, dai freni Sram a 4 pistoncini e da una ricca dotazione di accessori indispensabili per l'uso quotidiano come portapacchi, parafanghi, cavalletto e luci di segnalazione. Il baricentro basso e la geometria del telaio consentono alla e-Scrambler di offrire le stesse sensazioni di guida di una bici tradizionale, rendendola di fatto la compagna ideale in città o per godersi le strade di campagna. Il reggisella telescopico in dotazione, inoltre, ne aumenta il comfort, permettendo al guidatore di salire e scendere agevolmente in sella e garantendogli un appoggio sicuro nelle soste. Scegliere una e-bike della gamma Ducati powered by Thok ora può essere anche più vantaggioso, grazie al bonus mobilità da 500 euro previsto in Italia. La e-Scrambler è disponibile presso tutti i concessionari Ducati e sul sito Ducati.com al prezzo di 3699 euro, iva e spedizione inclusi.