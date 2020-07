Motor Bike Expo, confermata edizione 2021

Riprendono ufficialmente i lavori per lo svolgimento della tredicesima edizione di Motor Bike Expo a Verona, fiera internazionale delle due ruote in programma da giovedì 21 a domenica 24 gennaio 2021. L'appuntamento, che nel 2020 ha fatto registrare 170mila presenze, è stato confermato anche per il 2021 all'insegna della sicurezza e delle regole del distanziamento sociale. Espositori e dei partner hanno accolto l'invito degli organizzatori a collaborare per costruire un evento in grado di rilanciare il futuro della moto proprio a Verona, dove si prevedono le presentazioni ufficiali dei nuovi modelli e nuovi concept da parte delle case motociclistiche per il mercato europeo e numerose novità in termini di accessori, abbigliamento e di nuove tecnologie. Tante le iniziative che lo staff di MBE ha in cantiere, tra le quali promozioni dedicate alle aziende per creare aree espositive più estese, in modo da favorire il distanziamento sociale. In programma anche lo sviluppo di una piattaforma di matchmaking per agevolare gli incontri tra aziende ed operatori. Per quanto riguarda il pubblico ci sarà un potenziamento dei servizi di ticketing online, così da alleggerire i botteghini in fiera. Non ci sarà nessun aumento dei costi del biglietto, ma saranno riservate delle particolari agevolazioni a chi deciderà di acquistare il proprio titolo d'accesso in anticipo. Novità anche per la logistica con la riapertura dell'ingresso Re Teodorico di Veronafiere, che dopo un'importante operazione di ampliamento e restyling sarà a disposizione del pubblico che raggiungerà il quartiere fieristico. Proprio come per la passata edizione, Veronafiere non sarà l'unica location coinvolta, perché l'intera città sarà protagonista con iniziative culturali e di intrattenimento 'fuorisalone'. "Siamo tornati al lavoro per costruire una grande e nuova edizione di MBE - ha commentato Paola Somma, co-founder del format fieristico con Francesco Agnoletto - anche se in realtà non ci siamo mai fermati. Siamo davvero felici di riscontrare nei nostri espositori un entusiasmo tale da alimentare ulteriormente il nostro irrefrenabile desiderio di creare anche quest'anno un evento unico per tutti gli appassionati di moto, certamente mantenendo fede a quelle che saranno le disposizioni sanitarie. Confermiamo l'attenzione per l'intero panorama moto, dalla pista al fuoristrada, dalle customizzazioni ai lunghi viaggi".