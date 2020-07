BMW Motorrad, una serie speciale per i 40 anni GS

Quarant'anni di GS per BMW che per l'occasione ha creato un'edizione speciale della sua enduro. Si chiama '40 Years GS Edition' e riguarda le serie F 750 GS, F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure che sono statuate interessate da alcune modifiche, a partire dal design che in ogni variante di stile è caratterizzato dalla carenatura.

Inoltre, tutti i modelli ora hanno nuovi indicatori di svolta lampeggianti a LED di serie e un dispositivo di ricarica USB nella parte anteriore destra del cruscotto. ABS Pro e DTC (Dynamic Traction Control) sono adesso anche di serie. La nuova BMW F 750 GS "40 Years GS" attira l'attenzione con il suo logo sulla carenatura laterale. I paramani gialli e la sella nera e gialla con il logo GS ricordano un'icona della storia delle GS lunga ormai 40 anni: la BMW R 100 GS. I cerchi neri opachi, il manubrio color argento e i para radiatori galvanizzati sottolineano l'esclusività di questa edizione celebrativa. La nuova BMW F 850 GS '40 Years' è di colore Black Storm metallizzato con il logo dedicato ai quarant'anni sui pannelli laterali della carenatura. La forcella nera e la protezione del radiatore galvanizzata sono altri segni distintivi di questa edizione celebrativa.

La dotazione di serie della BMW F 850 GS è stata ulteriormente migliorata con un meccanismo di regolazione del parabrezza e un display TFT con le comode funzioni del sistema Connectivity. Le nuove BMW F 750 GS, F 850 GS e la BMW F 850 GS Adventure sono tutte dotate di nuovi optional per le modalità di guida Pro. Come nei modelli GS con motori boxer, una risposta dell'acceleratore rielaborata in modalità di guida DYNAMIC ora assicura ancora più dinamica e piacere di guida. Inoltre, il controllo dinamico del freno motore e il Dynamic Brake Control (DBC) sono ora disponibili nelle modalità di guida Pro. Altre nuove funzionalità dei Riding modes Pro includono la preselezione di un massimo di quattro modalità di guida per l'assegnazione dei pulsanti sui comandi a destra del manubrio (forniti con l'optional Connectivity nella BMW F 750 GS).