Metzeler, Racetec TD Slick è il 'facile' per la pista

Si chiama Racetec TD Slick il nuovo pneumatico pensato da Metzeler per le gare e gli allenamenti. Lo pneumatico slick è stato ideato per la pista e per l'utilizzo facile ed immediato anche senza termocoperte e particolare set-up della moto per poter essere sfruttato al meglio. I punti di forza sui quali Metzeler ha puntato sono le prestazione di punta, la costanza di rendimento anche dopo più sessioni, la versatilità su diversi asfalti e temperature operative, l'elevata resistenza all'abrasione e la possibilità di invertire il senso di rotazione del posteriore tra una sessione e l'altra qualora la configurazione del circuito consumasse i pneumatici prevalentemente da un solo lato. Il modello è quindi destinato a tutti i motociclisti che non vogliono fare a meno delle slick in pista, ai piloti esperti che per le lunghe sessioni di prove libere puntano ad un prodotto pronto all'uso e a tutti quei club che hanno bisogno di un pneumatico dal buon rapporto qualità-prezzo che consente loro di concentrarsi per tutto il weekend di gara sul miglioramento del tempo sul giro. Racetec TD Slick si colloca nel portfolio di pneumatici racing slick Metzeler con una gamma che include una misura anteriore e quattro posteriori che più comunemente si trovano come primi equipaggiamenti sulle moto sportive. Il nuovo Racetec permette al motociclista di non utilizzare le termocoperte grazie all'impiego di polimeri con una più bassa temperatura di transizione vetrosa. E' adatto all'utilizzo fin dalle basse temperature di esercizio, con una conseguente resistenza alle lacerazioni a freddo. Forti dell'esperienza accumulata nel road racing come il Tourist Trophy dell'isola di Man, di cui Metzeler fa il banco di prova per testare la versatilità dei propri prodotti, gli ingegneri del brand dell'elefantino blu hanno progettato una mescola capace di operare in un ampio intervallo di temperature e di condizioni dell'asfalto, al fine di offrire costanza nelle prestazioni e resistenza alle lacerazioni a freddo.