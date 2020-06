Tucano Urbano, novità per linea adventouring T.ur

Una nuova collezione firmata T.ur per i viaggiatori su due ruote. La linea adventouring di Tucano Urbano pensata per per tutti i moto-viaggiatori, dai più sportivi ai più avventurosi che, torna in scena con la nuova linea di abbigliamento 2020. La serie di abbigliamento tecnico parte con la primogenita della linea T.ur, ovvero la giacca 12 mesi J-ONE che è riproposta anche per questa stagione in combo con il pantalone P-ONE ma in una versione ancora più confortevole: è stata dotata della predisposizione Safety&Support System per alloggiare una cintura elastica lombare in grado di migliorare il posizionamento del paraschiena e, al contempo, di scaricare in modo omogeneo il peso della giacca stessa sul corpo. Nuovi colori e gamma taglie ampliata anche per la più sportiva delle giacche T.ur, vale a dire J-TWO che è ora disponibile nella versione total black in 8 taglie, mentre in 7 taglie è proposta nel colore black-yellow fluo e nei nuovi light grey-red e sand-black. Arriva anche il completo femminile JONE LADY e P-ONE LADY con lo stesso sistema di protezione modulare a tre livelli mutuato dal set J-ONE e P-ONE da uomo. Tutta nuova è la giacca J-THREE disponibile in quattro combinazioni di colore, davvero grintose. Quest'ultima è dedicata prevalentemente agli appassionati di enduro. J-THREE è realizzata in nylon Oxford ad alta tenacità, dispone di ventilazioni anteriori e posteriori e, grazie alle maniche staccabili, si trasforma in gilet, con numerose tasche, esterne e interne. La stagione 2020 tiene a battesimo il primo completo estivo della gamma T.ur. J-FOUR è realizzata con un sistema di protezione modulare. Due i livelli: la giacca principale è realizzata in rete hard mesh ad alta tenacità, con rinforzi in Cordura Oxford 600 nei punti a maggior rischio di abrasione, mentre torso e fianchi sono in nylon Oxford 300 a trama battuta per garantire comfort e vestibilità. Completano la collezione anche guanti in quantità e le numerose nuove borse da viaggio.