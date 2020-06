Husqvarna, sette modelli per nuova gamma 2021

Sette modelli nuovi per categorie differenti, sono le novità Husqvarna Motorcycles per il 2021. La casa motociclistica ha presentato la nuova gamma TE ed FE 2021, composta da una linea completa di moto enduro 2T e 4T. Le parole d'ordine prese in considerazione da Husqvarna per la realizzazione di tutte le nuove arrivate sono maneggevolezza e divertimento, il tutto con la potenza giusta per l'enduro.

L'esteso programma di aggiornamenti e migliorie che hanno interessato la linea completa dei modelli da enduro è stata affinata per consentire ai piloti di ogni livello di affrontare sentieri e mulattiere in totale fiducia. Dalla TE 150i alle TE 250i, TE 300i, FE 250, FE 350, FE 450 ed FE 501, l'intera gamma off-road beneficia di serie di mappe motore selezionabili e di avviamento elettrico, così come tutti i modelli sia 2T che 4T beneficiano della più evoluta tecnologia di iniezione elettronica del carburante. Le gamme TE ed FE di si distinguono per numerose specifiche tecniche dedicate all'enduro. La forcella WP XPLOR e il monoammortizzatore WP XACT, uniti al telaio in acciaio al cromo-molibdeno e all'innovativo telaietto in composito a base di carbonio, per esempio, assicurano un assorbimento costante e prevedibile degli ostacoli, una guidabilità molto precisa e un comfort avanzato. Dalla TE 150i alla TE 300i, vittoriosa all'Erzbergrodeo, tutta la gamma 2T adotta la più evoluta tecnologia di iniezione elettronica, l'avviamento elettrico di serie e un telaio dalle caratteristiche flessionali e calibrate. I tecnici Husqvarna hanno giocato a trovare il giusto compromesso tra erogazione di potenza e una coppia piena e ben gestibile, così da assicurare alla gamma 4T sia versatilità che prestazioni. A sottolineare le prestazioni della gamma 2021 Husqvarna, ha contribuito anche Billy Bolt con la sua FE 350 del team ufficiale Rockstar Energy si è appena aggiudicato il titolo mondiale FIM SuperEnduro.