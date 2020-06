IXS Motorcycle, nuova giacca si chiama Pacora-ST

Si chiama Pacora-ST la nuova giacca tuttofare prodotta da IXS Motorcycle. Pacora è un piccolo villaggio di Panama, situato nel punto più stretto dell'istmo centroamericano e il nome scelto dall'azienda per il la sua giacca vuole rappresentarne la versatilità alle condizioni climatiche mutevoli. Il materiale utilizzato per la parte esterna è Tactel, altamente tecnologico, resistente all'abrasione e al contempo funzionale e comfortevole. In caso di pioggia, la membrana solto-TEX Z-Liner a due strati offre una protezione totale, essendo antivento, impermeabile e traspirante per mantienere il pilota caldo e asciutto. Se le temperature aumentano, il rivestimento termico può essere rimosso con pochi aggiustamenti. Inoltre, il giubbotto è dotato di sei zone di ventilazione facili da utilizzare. L'innovativo sistema consente di raffreddare il pilota in modo efficiente e previene la generazione di calore. La fodera in rete traspirante e la tasca in Mesh 3D disposta sul protettore dorsale permettono di trasportare meglio l'umidità verso l'esterno. Grande il volume di stivaggio, con 7 tasche esterne e 2 tasche interne con fodera a rete fissa, come pure le 2 tasche napoleoniche. Grazie alle numerose possibilità di regolazione, il giubbotto può essere adattato in qualunque momento a qualsiasi situazione, a seconda del numero di strati che si indossano sotto. In materia di sicurezza, la Giacca Tour Pacora-ST è dotata di protettori per schiena, spalle e gomiti (tutti di livello 2). Le stampe a trasferimento retroriflettenti permettono agli altri automobilisti riconoscervi tempestivamente. Per garantire massima versatilità e comfort, la cerniera a tutto tondo si congiunge ai pantaloni, abbinati al giubbotto e con caratteristiche identiche. La Giacca Donna Tour Pacora-ST ha un taglio speciale ed è disponibile in diversi colori.