Piaggio, arriva estensione di garanzia per ripartenza

Nel momento della ripartenza dopo il lockdown, arriva anche l'estensione di garanzia per i veicoli Piaggio. Sulla scia delle promozioni già attivate per tutto il mese di maggio, è tempo anche per una nuova iniziativa firmata dal Gruppo Piaggio che offre un'estensione gratuita della garanzia di due mesi a tutti coloro che sono già in possesso di uno scooter o una moto a marchio Piaggio, Vespa, Aprilia o Moto Guzzi che risulti ancora coperto dalla garanzia del costruttore, o con garanzia scaduta durante il periodo di lockdown. Il servizio straordinario è rivolto ai clienti affezionati e appassionati motociclisti che, a causa delle restrizioni dovute al periodo di stop forzato, hanno dovuto rinunciare a utilizzare il proprio veicolo preferito ma che ora, nel momento della ripartenza, possono tornare a muoversi in totale tranquillità, estendendo senza alcun costo la garanzia per un tempo equivalente al periodo di stop forzato. L'estensione gratuita di due mesi della garanzia è applicabile su tutti i veicoli immatricolati in Italia tra l'11/3/2018 e l'1/5/2020, sui quali sia stata eseguita regolarmente la manutenzione programmata indicata dal costruttore. Per attivare gratuitamente la proroga della garanzia è sufficiente scaricare un coupon e contattare il proprio concessionario o centro assistenza di fiducia, a partire dal 20 maggio e prenotare un appuntamento. Le prenotazioni si possono attivare anche attraverso tutti i siti web dei brand del Gruppo Piaggio (aprilia.com, motoguzzi.com, piaggio.com e vespa.com) o contattando il servizio clienti.