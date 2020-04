Ducati Panigale V4R, arriva la riproduzione Lego Technic

E' una riproduzione fedele in ogni dettaglio o quasi, la Ducati Panigale V4 R firmata LEGO Technic.



Il modellino in scala è frutto di un accordo di licenza firmato recentemente tra LEGO Group e Ducati Motor Holding. La prima riproduzione in mattoncini di una rossa di Borgo Panigale unisce il DNA LEGO Technic a quello di Ducati, ricreando in mattoncini una riproduzione della Panigale V4 R, ovvero della moto che identifica la massima espressione delle Ducati da competizione omologate per l'uso stradale. E' la Ducati di serie più potente e performante di sempre, con i suoi 221 CV (162 kW) erogati a 15.250 giri/minuto (234 CV - 172 kW - a 15.500 giri/minuto con lo scarico full-racing Ducati Performance by Akrapovič), che il Desmosedici Stradale R da 998 cm3 è capace di garantire, nato per confrontarsi in pista nel campionato WSBK. LEGO Technic Ducati Panigale V4 R misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza ed è il primo modello di moto nella storia di LEGO Technic a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida. Altre caratteristiche sono lo sterzo e le sospensioni che conferiscono un movimento realistico, oltre ai freni a disco anteriori e posteriori.



Cavalletto, tubo di scarico, cupolino e cruscotto sono altri dettagli che rendono la riproduzione ancora più fedele alla versione reale. Non ultimo, c'è anche il colore rosso Ducati.



"Siamo stati tutti bambini appassionati di mattoncini LEGO - ha dichiarato Alessandro Cicognani, Licensing Director Ducati - e credo sia facile capire che questo nuovo accordo di licensing tra Ducati e il Gruppo LEGO sia come un sogno che si avvera. Due eccellenze che condividono gli stessi valori di dedizione, passione e cura dei dettagli, si incontrano per dare vita a un'esperienza unica. La nostra speranza è che la Ducati Panigale V4 R LEGO Technic possa unire, emozionare e divertire bambini e i genitori, ma anche tutti gli appassionati che ogni giorno guidano la propria moto". Il modello LEGO Technic Ducati Panigale V4 R è realizzato con 646 mattoncini, è adatto per i fan a partire dai 10 anni e sarà in vendita nei concessionari Ducati, sullo Shop Online Ducati, nei LEGO Store, online su shop.LEGO.com e in tutta la rete di vendita LEGO a partire dal 1 giugno al prezzo di 59,99 Euro.