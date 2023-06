Rina aiuterà Aprilia Racing con le innovazioni tecnologiche

Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e Aprilia Racing, uno tra i reparti corse più vincenti, hanno firmato un contratto biennale di sponsorizzazione e partnership tecnica per sviluppare tecnologie innovative nell'ambito del motociclismo sportivo di più alto livello tecnologico.

Lo annuncia in una nota lo stesso Rina spiegando che offrirà ad Aprilia Racing "la propria competenza ingegneristica, sempre all'avanguardia, acquisita in oltre 160 anni di attività in diversi ambiti nei quali la performance è il fattore chiave per eccellere: dall'aerospazio all'automotive, dallo studio dei materiali avanzati alle tecnologie di produzione più evolute".

"L'unione di intenti fra due vere eccellenze tecnologiche italiane si applicherà a tutti gli ambiti della progettazione di un prototipo da corsa. Grazie alle competenze multidisciplinari e alle metodologie di "technology transfer" sviluppate da Rina - dice la società genovese -, Aprilia Racing avrà la possibilità di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di leader e di pioniere portando in pista, nel mondo del motorsport e non solo, soluzioni mai provate prima".