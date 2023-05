Test Jeep intelligenza artificiale e guida autonoma off-road

Guida autonoma e intelligenza artificiale permetteranno in futuro di affrontare in piena sicurezza anche i percorsi fuoristradistici più impegnativi. Con questo target nel mirino, Jeep ha presentato due Grand Cherokee elettrificati, modello 4xe, equipaggiati con radar, telecamere e soluzioni tecnologiche futuristiche, attualmente in fase di sperimentazione.

Le vetture hanno portato a termine con successo una fase di test senza conducente a Moab, nello Utah. Il loro procedere è stato controllato da terra da una squadra di tecnici che fa capo a Neda Cvijetic, responsabile IA&Autonomous driving di Stellantis.

"I modelli elettrificati 4xe - ha chiarito Christian Meunier, Ceo della Casa delle Sette feritoie - accrescono enormemente le potenzialità off-road del brand Jeep. Allo stesso modo, i nuovi sistemi avanzati per la guida fuoristrada consentiranno a sempre più clienti di un numero crescente di Paesi in tutto il mondo di unirsi alla comunità Jeep e godersi l'avventura. Nella guida di tutti i giorni, queste funzionalità e tecnologie potranno essere applicate su strada e fuoristrada in un'ampia gamma di contesti".