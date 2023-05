Scania aggiorna il cruise control con predizione attiva

Scania ha presentato un aggiornamento del sistema Cruise Control con Predizione Attiva per cambi Opticruise. La nuova versione, che sarà introdotta a giugno 2023, sarà disponibile su tutti i veicoli Scania con cambio G25 e G33 di nuova produzione e potrà essere installata anche su tutti i veicoli con cambio di ultima generazione precedentemente prodotti.

Grazie a una capacità di calcolo notevolmente aumentata, ad algoritmi più intelligenti e all'uso ottimizzato delle mappe digitali, il nuovo sistema Ccap può ridurre il consumo carburante fino al 2% su percorsi con topografia ondulata mantenendo inalterata la velocità media.

"Con questa introduzione - ha dichiarato Stefan Dorski, senior vice president and head of Scania Trucks - abbiamo reso lo Scania Opticruise ed il nostro sistema di predizione attiva ancor più intelligenti. Clienti o autisti potranno definire con grande precisione il comportamento del loro veicolo, scegliendo se dare priorità all'ottimizzazione del consumo carburante o ad una velocità media più alta".

Il sistema Ccap di Scania è nato per pianificare in modo ottimale la gestione di salite e discese sulla base delle mappe digitali. L'idea è quella di evitare ogni tipo di frenata non necessaria. Il sistema, infatti, cerca sempre di utilizzare la marcia ottimale per evitare cambi di marcia frequenti sfruttando allo stesso tempo l'energia cinetica del veicolo.

Un veicolo Scania per il trasporto a lungo raggio è generalmente dotato di tre modalità di performance, ovvero Economy, Standard e Power. A queste modalità possono essere attribuiti tre diversi livelli di priorità, visibili nel quadro strumenti, che rappresentano quanto il sistema, in una determinata situazione, debba dare priorità alla modalità impostata.