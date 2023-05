Continental AllSeasonContact 2 arriva in autunno

Arriva sul mercato l'AllSeasonContact 2, che rappresenta la nuova versione del pluripremiato AllSeasonContact, sarà disponibile in autunno e Continental inizierà gradualmente la produzione di 99 misure per cerchi con diametro da 15 a 21 pollici.

Nello specifico, si tratta del più performante pneumatico all season del brand, pensato per offrire il miglior controllo di guida possibile in qualsiasi condizione meteorologica. Durante il periodo di sviluppo, i tecnici Continental si sono concentrati, in particolare, sull'efficienza, la sicurezza, ed il comfort.

Inoltre, Continental è riuscita a migliorare il chilometraggio del 15% rispetto al primo modello, riducendo, nel contempo, la resistenza al rotolamento del 6%.

A questi dati si aggiunge una tenuta di strada superiore sull'asciutto ed uno spazio di frenata minore anche sul bagnato, mantenendo gli standard dello pneumatico precedente a livello di comfort di guida, sicurezza sulla neve ed aquaplaning.