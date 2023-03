General Motors brevetta un display che cancella le ditate

Basta con le fastidiose impronte delle dita che compaiono sugli schermi touchscreen dei sistemi di bordo quando sono spenti. General Motors ha infatti depositato un brevetto presso l'United States Patent and Trademark Office (Uspto per un inedito tipo di display autopulente che dovrebbe eliminare questo inconveniente.

Come riportato da Autoevolution.com il brevetto sfrutta un rivestimento fotocatalitico e gli effetti della luce viola per rimuovere le impurità depositate sullo schermo. Poiché né il rivestimento fotocatalitico né la sorgente di luce viola sono visibili all'occhio umano, i conducenti - scrive Autoevolution.com - potranno stupire i loro passeggeri questa sorta di vetro 'magico'.

Una lettura più attenta del brevetto (US 11,579,340 B2) spiega che i touchscreen con display a Led emettono luce rossa, luce verde e luce blu che sono visibili. La luce viola nell'unità autopulente proposta proviene da un quarto Led invisibile. Questa reagisce nel fotocatalizzatore collocato nel rivestimento trasparente sul touchscreen insieme all'umidità nell'aria per pulire la superficie del vetro.