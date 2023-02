Dacia Duster a tutto comfort con trasmissione automatica Edc

Nuovo Dacia Duster vanta anche una trasmissione automatica Edc a 6 rapporti che ne esalta anche il comfort di marcia. Disponibile con la motorizzazione TCe 150 a 2 ruote motrici, il cambio garantisce il piacere di guida di una trasmissione automatica, pur mantenendo livelli di consumo del carburante ed emissioni di Co2 simili a quelli di una trasmissione manuale.

La trasmissione Edc, sigla che sta per Efficient Dual Clutch, ha due frizioni, ovvero una prima per le marce dispari (1,3,5) e la seconda per le marce pari (2,4,6 e retromarcia). Il cambio marce avviene mediante attuatori elettrici comandati da un calcolatore che seleziona il rapporto ideale a seconda delle sollecitazioni del conducente.

Nel cambio marce, la frizione inserita si apre mentre, contemporaneamente, si chiude la frizione del rapporto successivo. Il cambio marce è pertanto veloce e la trasmissione della coppia è continua. Il fatto che non ci sia perdita di energia né strappi del motore incrementa l'efficienza e il comfort.

Il sistema EDC fa in modo di ridurre la rotazione del motore scegliendo il rapporto più alto possibile per una determinata velocità, garantendo così il perfetto controllo del consumo di carburante e delle emissioni di Co2.