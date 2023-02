Nissan crede nel futuro elettrico con batterie stato solido

Una batteria che può essere ricaricata con il triplo dell'energia attuale e che, 'lavorando tre volte più velocemente delle migliori soluzioni odierne, permetterebbe di fare 'il pieno' in un terzo del tempo attuale alle colonnine rapide, eguagliando i tempi a un distributore di benzina. Ecco la visione sul futuro elettrico secondo Nissan, quando nel 2028 potranno essere disponibili nei modelli di serie le batterie allo stato solido (Assb).

A quell'epoca si avranno probabilmente due tipologie dimensioni di batterie: una per vetture elettriche sostanzialmente cittadine e una per utenti divora-km che necessitano di grandi autonomie.

La triplicazione delle velocità di ricarica, secondo Nissan, si otterrebbe passando dai circa 130 kW delle odierne prese rapide a 400 kW, che è una potenza che no viene sopportata dalle batterie agli ioni di litio con liquido.

Secondo Nissan lo sviluppo delle prossime generazioni di batterie prevede ancora un passaggio intermedio prima di arrivare all'efficienza delle Assb, ci sarà una fase transitoria entro i prossimi due anni. E poi nel 2028 avremo le batterie senza cobalto - che sono già in una fase avanzata di ricerca - che potrebbe ridurre i costi fino al 65%. Nissan ha impegnato 15,6 miliardi di euro per lo sviluppo di veicoli elettrici nei prossimi cinque anni, in aggiunta ai 7,8 miliardi di euro spesi finora.