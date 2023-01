Con Nuova Peugeot 408 tecnologia a servizio del comfort

Un'esperienza connessa di alto livello per la nuova Peugeot 408, pensata per soddisfare le esigenze anche dei più esigenti in termini di tecnologia. Il nuovo sistema di infotainment dell'ultima arrivata della casa del Leone, ergonomico e coerente con le attività di uso quotidiano offre a ciascuno, secondo le proprie competenze e desideri, il meglio delle funzionalità degli smartphone e il meglio dell'utilizzo automobilistico.

Ogni conducente può definire e salvare le sue preferenze di visualizzazione, di ambiente e di regolazioni. Si possono memorizzare fino a 8 profili. La funzione mirroring, che collega lo smartphone al sistema di infotainment della vettura, è ora wireless e si possono collegare contemporaneamente due telefoni tramite bluetooth. Quattro prese Usb-C completano al dotazione di connessioni.

Il touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione è completamente e facilmente personalizzabile, multi-finestra, con dei widget o scorciatoie, facili da usare e reattivi come un tablet. È facile spostarsi tra i diversi menu da sinistra a destra, dall'alto in basso per le notifiche o ancora appoggiando 3 dita per fare apparire la lista delle applicazioni. Si può ritornare in qualsiasi momento alla pagina principale premendo il tasto Home, proprio come su uno smartphone.

Nella parte superiore dello schermo, un banner permanente visualizza le informazioni sulla temperatura esterna, la climatizzazione, la posizione nelle pagine dei widget, i dati di connettività, le notifiche e l'ora.

Il Peugeot i-Connect Advanced offre poi un'esperienza di infotainment all'avanguardia. È dotato della 3D Connected Navigation con i servizi TomTom e un sistema prestazionale ed efficace. Per una leggibilità ottimale, la mappa viene visualizzata su tutto lo schermo da 10 pollici ed è aggiornata over the air, cioè trasmettendo i dati attraverso la rete telefonica.

Il comando vocale "Ok Peugeot", con riconoscimento della voce naturale, può essere utilizzato per migliorare la sicurezza e la facilità di utilizzo. Permette di accedere a tutte le richieste relative alle funzioni di infotainment. Per fornire una guida all'uso corretto e per rispondere alle domande, il sistema comprende la guida di utilizzo dell'auto e dei tutorial.