Pirelli P Zero Trofeo R: le gomme dei record della Urus

La Lamborghini Urus Performante ha conquistato la salita della Pikes Peak International Hill Climb facendo registrare il tempo da primato per la categoria. Un record ottenuto anche grazie al grip fornito dal set di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R. Lo stesso pneumatico è stato scelto da Lamborghini come primo equipaggiamento per la nuova versione del suo super SUV. Si tratta del sesto prodotto della famiglia Pirelli sviluppato per il Suv di Sant'Agata Bolognese. La vettura, sin dalla prima versione, aveva già all'attivo sei varianti di battistrada firmati Pirelli: il P Zero da 21, 22 e 23 pollici, pensato per ottenere alte prestazioni su strada; P Zero Corsa da 22 pollici per divertirsi in pista; Scorpion Zero All Season da 21 pollici e Scorpion Winter da 22 per guidare in sicurezza su ogni terreno e con basse temperature. A queste si aggiunge il P Zero Trofeo R da 22", il pneumatico Pirelli più performante, specifico per la pista ma omologato per la strada. È la prima volta che Pirelli adatta un P Zero Trofeo R alle esigenze di un SUV: l'evoluzione per la Lamborghini Urus Performante è in grado di offrire prestazioni elevate in una gamma di condizioni e temperature più ampia rispetto al P Zero Trofeo R standard. Ma anche di battere i migliori tempi delle più famose prove speciali: con al volante il pilota e collaudatore Pirelli Simone Faggioli, sul tracciato che ospita ogni anno la celebre cronoscalata, l'auto ha fatto registrare un tempo di 10:32.064, superando il precedente primato di 10:49.902 risalente al 2018. Come ogni pneumatico marcato per Lamborghini, questo P Zero Trofeo R nasce dal lavoro di squadra tra Pirelli e la casa di Sant'Agata Bolognese, grazie a un rapporto che dura dal 1963. La partnership tecnologica che lega le due aziende si fonda sul Perfect Fit, la strategia attraverso la quale Pirelli sviluppa pneumatici tailor-made per ogni auto Premium e Prestige dei costruttori con cui collabora. Tutte le Lamborghini possono montare, in primo equipaggiamento o al ricambio, pneumatici Pirelli realizzati per le specificità di ciascun modello.