Hankook iON winter, sicurezza e aerodinamica anche d'inverno

Si chiama iON winter, il primo pneumatico invernale di Hankook progettato specificamente per i veicoli elettrici. Dopo iON evo, lo pneumatico estivo di Hankook, il nuovo iON winter è il secondo membro della nuova famiglia di pneumatici iON per i veicoli elettrici premium. Tra le specifiche del nuovo pneumatico, una ridotta resistenza al rotolamento, caratteristiche di rotolamento silenziose e un'elevata capacità di carico, per una maggiore autonomia con una singola ricarica della batteria e un'esperienza di guida migliore rispetto agli pneumatici tradizionali.

I nuovi prodotti Hankook iON sono anche stati progettati per resistere alle coppie elevate prodotte dai veicoli elettrici performanti. iON winter di Hankook presenta anche una mescola del battistrada sviluppata specificatamente per garantire la minore resistenza al rotolamento possibile, senza però compromettere le prestazioni su strada bagnata e innevata.

L'utilizzo di oli naturali permette di ottenere l'aderenza necessaria anche a basse temperature. La flessibilità, invece, permette allo pneumatico di adattarsi al manto stradale ma anche di minimizzarne il movimento.

Se la rumorosità da rotolamento è poi una sfida impegnativa per gli pneumatici invernali a causa della presenza di spazi vuoti più ampi tra i tasselli del battistrada, la guida attiva e la riduzione delle onde sonore del nuovo design del battistrada, riduce notevolmente le emissioni di rumore. Il comfort di guida di Hankook iON winter trae anche vantaggio dalla modalità in cui i tasselli sono distribuiti lungo lo pneumatico. I prodotti iON presentano la tecnologia integrata Sound Absorber di Hankook che riduce notevolmente il livello di rumorosità all'interno del veicolo.

Hankook ha compensato la massa maggiore dei veicoli elettrici, dovuta alla presenza del pacco batterie, con una capacità di carico superiore. Anche la nuova mescola del battistrada assicura una durata superiore e un'ottima resistenza all'usura. L'alto contenuto di silicio garantisce un'aderenza di micro livello sulle strade bagnate grazie alla capacità di contrastare la pericolosa formazione di uno strato di acqua tra il manto stradale e gli pneumatici.

Altra caratteristica peculiare della famiglia di pneumatici iON è costituita dall'ottimizzazione aerodinamica, così da sfruttare il potenziale per una maggiore efficienza e autonomia.

Il disegno dello pneumatico è progettato in modo tale da ridurre la resistenza aerodinamica, con impatto positivo anche su una sensibile riduzione della rumorosità. Al momento del suo lancio sul mercato, Hankook iON winter sarà disponibile nelle misure da 18 a 22 pollici.