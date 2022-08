Jaguar Land Rover ora può effettuare test elettromagnetici

Ancora un passo in avanti nella nuova era di elettrificazione e connettività di Jaguar Land Rover . Il Gruppo indo-britannico lo fa aprendo una struttura per testare la prossima generazione di veicoli nell'ambito delle interferenze elettriche, elettromagnetiche e radio. Grazie al nuovo laboratorio di compatibilità elettromagnetica (EMC) situato a Gaydon, nel Regno Unito, JLR garantirà che i veicoli futuri soddisfino la legislazione e gli standard di qualità attuali e futuri per la connettività e l'elettrificazione.

La nuova Range Rover Sport, lanciata a maggio, è stata la prima vettura a subire un programma di test personalizzati presso la struttura interna. Un aspetto critico delle prestazioni del veicolo che viene valutato all'EMC è la capacità delle apparecchiature e dei sistemi elettrici di funzionare correttamente nel loro ambiente elettromagnetico. Il nuovo laboratorio per veicoli di Jaguar Land Rover è dotato di due camere anecoiche, di cui uno riproduce sul banco a rulli una strada ondulata elettricamente e quindi silenziosa, in modo da consentire agli ingegneri di testare i veicoli ad alta velocità, nonché apparecchiature per valutare le prestazioni dei singoli componenti, come batterie o motori elettrici.

Bluetooth, GPS, WiFi, 4G, 5G, cruise control adattivo, ricarica wireless e monitoraggio degli angoli ciechi sono tutti esempi di servizi e funzionalità del veicolo che EMC testerà per i prossimi modelli del Gruppo.

"L'importanza di valutare i nostri veicoli dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica non può essere sottovalutata - ha dichiarato Peter Phillips, senior manager, electromagnetics and compliance di Jaguar Land Rover - e l'apertura di questa nuova struttura di test è un importante passo avanti per l'azienda e svolgerà un ruolo cruciale nell'aiutarci a fornire qualità, legale e soddisfazione del cliente".

Con l'evoluzione del settore - che prevede un forte aumento il numero di propulsori elettrici e dei servizi digitali basati anche sul Cloud - i test EMC sono fondamentali per fornire qualità, rispetto della legge e soddisfazione dei clienti.