Bugatti La Voiture Noire, all'asta due opere garantite NFT

La splendida Bugatti La Voiture Noire protagonista anche nell'arte digitale con due sculture garantite NFT, destinate all'asta Phillips del 30 giugno. Una sarà inclusa nel prezzo di vendita del lotto, mentre la seconda sarà disponibile in opzione esclusiva per l'acquirente. L'opera esclusiva celebra la collaborazione tra i due marchi storici come Asprey e Bugatti, che spesso si sono serviti della tecnologia per creare piccoli capolavori artigianali. La Voiture Noire NFT comprende una scultura in oro con finitura in oro rosa su sfondo viola Asprey e blu Bugatti.

La seconda scultura è interamente nera su base nera. La scultura è ispirata all'iconica Bugatti Type 57 SC Atlantic. Le sculture possono essere montate sia su un piedistallo sia a parete. "Phillips è orgogliosa di collaborare con due marchi storici, che stanno spingendo i confini dell'innovazione nei settori Web e Luxury - ha detto Benjamin Kandler, project lead of digital art di Phillips - Siamo lieti di offrire, per la prima volta in un evento serale, un NFT e una scultura unici che collegano l'arte digitale, il design con il mondo automobilistico".