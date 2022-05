LoJack, all'Automotive Dealer Day tra premi e novità

LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp, specializzato in soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, parteciperà alla prossima edizione dell'Automotive Dealer Day. Allo stand 42 della Fiera idi Verona, il 17,18 e 19 maggio, l'azienda presenterà al pubblico di dealer e stakeholder del settore automotive, una nuova soluzione avanzata di mobilità connessa.

Nel corso della manifestazione, punto di riferimento per il mondo della mobilità, il presidente di LoJack Italia, Massimo Ghenzer, premierà alcuni Dealer partner come 'Best Performer 2021', ovvero un riconoscimento per le concessionarie che hanno saputo accogliere e integrare nei loro processi di vendita l'approccio strategico di LoJack, dando vita alle soluzioni più efficaci, in grado di unire le loro esigenze ai nuovi trend e alle sfide del mercato.

L'incontro sarà anche occasione per presentare le ultime soluzioni di connected intelligence messe a punto da LoJack per aumentare la profittabilità del business dei concessionari, fidelizzando e incrementando i momenti di contatto con la clientela e per guidare in modo semplice l'assistenza 365 giorni l'anno.