Volvo, a Göteborg sperimenta ricarica wireless

Una nuova tecnologia di ricarica wireless utilizzabile in contesti urbani reali. E' questo l'obiettivo della sperimentazione avviata da Volvo Cars, in collaborazione con alcuni partner, che stanno valutando la possibile nuova tecnologia per un possibile utilizzo su future auto elettriche. Per un periodo di tre anni, Cabonline, la principale compagnia di taxi della regione nordica, utilizzerà infatti una piccola flotta di Volvo XC40 Recharge completamente elettriche, ricaricandole in modalità wireless presso le colonnine della città svedese di Göteborg.

