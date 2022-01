Intesa Vw-Bosch per produrre celle di batterie per e-auto

Volkswagen e Bosch vogliono unire le forze con un nuovo progetto per la costruzione di auto elettriche e celle per le batterie. Nascerà con questo obiettivo un'impresa comune, progetto al quale i due gruppi tedeschi lavoreranno nel corso del 2022, secondo quanto hanno reso noto in un comunicato. La cooperazione sarebbe ancora in uno stadio iniziale. La "casa delle batterie" dovrebbe essere insediata fra Salzgitter e Stoccarda-Feuerbach. Vw e Bosch hanno dato notizia di aver "firmato un protocollo di intesa per studiare la creazione di un fornitore europeo" di celle da batterie. Il progetto è in linea con le nuove politiche dell'industria dell'auto tedesca e del colosso di Wolfsburg, che intendono puntare sull'elettromobilità. Vw vuole costruire in Europa sei fabbriche proprie di celle di batteria.