DS7 Crossback E-Tense 4x4, una guida per ogni tipo di strada

Direttamente dalla pista alla strada, per DS che dalla Formula E ha importato su DS7 Crossback E-Tense 4x4 tutta la sua esperienza. Dalla considerazione che i differenti momenti della competizione sportiva vengono affrontati con il supporto di un sofisticato sistema in grado di definire la migliore allocazione della propulsione, seguendo specifici parametri, è partito lo sviluppo dei Drive Mode con i quali modelli come DS 7 Crosback E-Tense 4X4 dimostrano la propria polivalenza.

Grazie alle cinque modalità disponibili, infatti, la versione di DS 7 ha la possibilità di modellare il proprio comportamento stradale, ottimizzandosi per fornire il miglior mix prestazionale, ulteriore sicurezza su fondi insidiosi, oppure le zero emissioni della propulsione esclusivamente elettrica. Non a caso, la modalità Elettrica è quella predefinita, permettendo velocità fino a 135 km/h.

La modalità Sport sfrutta invece i 300 CV di potenza combinata e l'azione del motore endotermico in aggiunta ai due motori elettrici. Le tecnologiche sospensioni DS Active Scan Suspension offrono un ulteriore contributo nella guida più dinamica.

Anche nella modalità Comfort le sospensioni hanno un ruolo fondamentale, permettendo di assorbire le asperità di fondi stradali non perfetti. Con la sigla 4WD, è indicata invece la modalità 4x4, per strade innevate oppure fondi difficili per la presenza di fango o sabbia. Efficace fino a 135 km/h, questa modalità si esprime al meglio a bassa e media velocità, permettendo anche l'attraversamento di guadi. Chiude il cerchio dei differenti scenari, la modalità Hubrid con la quale la gestione dell'energia diventa automatica. In questo caso la vettura gestisce in maniera autonoma la propulsione, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo di energia in base a chilometraggio e stile di guida.