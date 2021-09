Opel Grandland, tecnologia d'avanguardia e design rinnovato

Nuovo Opel Grandland porta con sé molte novità nell'equipaggiamento tecnologico e nel design che appare rinnovato rispetto al passato.O ra le linee sono più imponenti e seguono la filosofia del marchio che si incarna in due concetti: "Bold and Pure".

Nel frontale spicca l'Opel Vizor, una cornice che racchiude una serie di elementi, i fari Full Led, un pannello scuro, molto preciso, pulito, tedesco, che contiene tra l'altro il logo al centro e tanti altri sensori e telecamere, costituendo così il centro tecnologico della vettura.

Opel Grandland è dotato di una vasta gamma di motorizzazioni, comprese le versioni ibride plug-in. Si tratta di due diversi livelli, due diverse potenze, da 225 oppure 300 cavalli di potenza massima, La differenza tra i due è nell'avere uno o due motori elettrici che si affiancano a un motore termico. Nel caso dei due motori elettrici, questo comporta anche la possibilità di utilizzare la vettura in 4x4.

La vettura ha un'autonomia in puro elettrico di 65 km, nel ciclo WLTP, e questo permette alla gran parte delle persone di utilizzare Opel Grandland nel percorso casa-ufficio esclusivamente in elettrico.