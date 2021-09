Hyundai, al debutto la versione aggiornata dell'app Bluelink

Hyundai svela l'ultima versione di Bluelink, la sua app all'avanguardia per i servizi di connettività. L'ultima versione di questa app offre una grafica più chiara, un'interfaccia utente fresca e diverse nuove funzioni per migliorare l'esperienza dei clienti Hyundai.

All'inizio di quest'anno, Hyundai Bluelink è stata premiata con un iF Design Award 2021 nella categoria "Communication Design". Ora il marchio lancia l'aggiornamento dell'app, che si presenta con un look completamente nuovo, sottolineato da un nuovo logo e da icone intuitive. Inoltre, il nuovo tema di design dell'interfaccia utente corrisponde a quello del sistema di infotainment di Ioniq 5. Bluelink offre ora una funzionalità migliorata, garantendo ai clienti Hyundai un'esperienza più fluida durante la guida o la ricarica della propria auto.

Gli aggiornamenti riguardano una schermata iniziale rinnovata e completamente personalizzabile, che mostra le sue caratteristiche principali, così come un'immagine del veicolo abbinato del cliente. Gli utenti possono ora accedere rapidamente e sulla stessa pagina alle funzioni di uso più frequente, come le funzioni remote, lo stato del veicolo e il meteo.

Per i proprietari di modelli elettrici Hyundai, l'app Bluelink aggiornata offre una nuova funzione EV Energy Usage, che permette di monitorare il consumo di energia, il chilometraggio, la distanza di guida e la frenata rigenerativa della propria auto.

Un'altra nuova funzione è il widget di 'controllo del veicolo', che consente agli utenti di chiudere a distanza la loro Hyundai, o attivare la funzione di controllo del climatizzatore direttamente dallo smartphone. Per una maggiore comodità, è ora disponibile l'identificazione biometrica, che permette agli utenti di accedere tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Tra le funzioni inoltre c'è anche la 'Find My Car', che visualizza la posizione del veicolo sulla mappa all'interno dell'applicazione per smartphone, consentendo di localizzare la propria auto a distanza.