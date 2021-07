Pirelli: arriva il nuovo P Zero per Hyundai Kona N

Prestazioni, controllo ma anche comfort per un piacere di guida su strada sono le caratteristiche del nuovo pneumatico P Zero realizzato appositamente per la nuova Hyundai KONA N, il primo suv compatto della divisione sportiva N di Hyundai, presentato alla stampa europea. Ogni modello di Hyundai N è sviluppato sulla base di tre pilastri: tenuta in curva, sportività e uso in pista.

Per soddisfare i criteri richiesti dalla Casa auto coreana, gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato i nuovi pneumatici P Zero, nelle misure 235/40R19 96 Y per la KONA N, favorendo le prestazioni del veicolo su pista e in termini di sicurezza, oltre al piacere di guida su strada, grazie ai test congiunti realizzati da Pirelli e Hyundai sul circuito del Nürburgring e sulla pista coreana di Namyang nell'arco di un anno. Per la divisione N, Pirelli ha sviluppato un pneumatico P Zero tailor made con una bassa emissione di rumore per valorizzare il comfort a bordo dell'auto e la possibilità di godere pienamente delle alte prestazioni del veicolo su cui sono montati. Infatti, Pirelli P Zero nasce come pneumatico Ultra High Performance (UHP) e unisce l'esperienza Pirelli acquisita nell'ambito delle competizioni automobilistiche alla collaborazione con le migliori case auto. Secondo la strategia "Perfect Fit" di Pirelli, i P Zero per la KONA N esaltano le caratteristiche di sportività senza trascurare gli aspetti legati al comfort della guida su strada. Elevati standard di sicurezza grazie alle prestazioni in frenata sul bagnato, certificate dal valore A riportato sull'etichetta del pneumatico, durata, maneggevolezza e comfort sono le caratteristiche che completano questa gomma marcata HN a identificare la progettazione specifica per il marchio coreano. Pirelli sarà in primo equipaggiamento non solo sulla Hyundai KONA N, ma anche su altre vetture sportive della gamma N, come le recenti Hyundai i20N e Hyundai i30, che monteranno rispettivamente i P Zero 215/40R18 89 Y per la Hyundai i20N e 235/35R19 91 Y per la Hyundai i30N. Si rafforza così la partnership tra Pirelli e Hyundai iniziata nel 2016, che ha già portato a gommare la Hyundai i30N Fastback e la Hyundai Veloster N, quest'ultima destinata principalmente al mercato americano.