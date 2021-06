Nokian Tyres, portafoglio di garanzie a servizio del cliente

Il costruttore di pneumatici Nokian Tyres offre garanzie speciali sui mercati dell'Europa centrale per alcune serie selezionate dei suoi pneumatici premium. La Nokian Tyres Satisfaction Promise, la Garanzia Aramid e la Garanzia Pneumatici cercano di soddisfare le più svariate esigenze dei clienti.

In particolare, l'ultima arrivata nel portfolio di prodotti è la Garanzia Pneumatici, che offre una serie di vantaggi per i clienti e ha una durata di 24 mesi a partire dall'acquisto del nuovo set di pneumatici.

La garanzia è disponibile per qualsiasi cliente che acquisti un set completo - o almeno un paio - di pneumatici scegliendo tra modelli selezionati. Ogni pneumatico danneggiato può essere sostituito solo una volta mentre è in garanzia e lo pneumatico sostituito avrà le stesse misure di quello originale. La garanzia non si applica agli pneumatici sostituiti e non copre gli incidenti causati intenzionalmente, da una gestione inesperta o dalla partecipazione a sport motoristici, né gli pneumatici usati dai veicoli per il soccorso di emergenza. Non tutti i rivenditori hanno a disposizione questa garanzia, quindi i clienti dovrebbero verificarne in anticipo la disponibilità.

Tra i servizi offerti la Nokian Tyres Satisfaction Promise, della durata di due settimane, grazie alla quale i clienti possono facilmente cambiare idea entro due settimane e sostituire gratuitamente i loro pneumatici con un altro set più adatto.

La garanzia si applica solo a set interi, composti da quattro pneumatici, scelti tra modelli selezionati elencati sul sito web di Nokian Tyres.

Infine con la garanzia Nokian Tyres Aramid che prevede l'utilizzo della fibra aramidica per rinforzare i fianchi dei pneumatici e dare loro resistenza e durata, in quanto li protegge in modo affidabile contro gli urti e le forature.