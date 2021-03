Pirelli P Zero DHE per la nuova Ferrari 488 GT Modificata

I Pirelli P Zero DHE sono stati selezionati come primo equipaggiamento della nuova Ferrari 488 GT Modificata, vettura prodotta in edizione limitata e riservata esclusivamente all'utilizzo in pista durante track days e agli eventi di Ferrari Club Competizioni GT. La 488 GT Modificata, che è stata annunciata alla stampa internazionale lo scorso novembre, farà la sua prima apparizione pubblica proprio in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2020 che si svolgeranno dal 4 al 7 marzo presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli.



I pneumatici P Zero DHE, sviluppati da Pirelli per tutte le vetture GT3, equipaggiano l'esclusiva vettura del Cavallino Rampante nelle misure 325/680-18 anteriore e 325/705-18 posteriore. Prodotta in un numero limitatissimo di esemplari, la Ferrari 488 GT Modificata si rivolge ai clienti sportivi che gareggiano al volante di una Ferrari nei campionati GT.



I Pirelli P Zero DHE sono l'evoluzione dei DHD2, con alcune modifiche studiate per rendere i pneumatici ancora più versatili per l'ampia varietà di automobili GT3 e di piloti, professionali o gentlemen, che le guidano. Questo pneumatico offre ancora più consistenza ed affidabilità ed è in grado di garantire prestazioni ottimali su svariati circuiti e in diverse condizioni ambientali.