Bentley, missione motori elettrici più sostenibili

Ottenere motori elettrici più sostenibili è un obiettivo di Bentley Motors, che ha annunciato uno studio in proposito. Lo studio in questione, di carattere triennale, è intitolato RaRE (Rare-earth Recycling for E-machines) e intende basarsi sul lavoro completato presso l'Università di Birmingham nell'ideazione di un metodo per estrarre i magneti dai rifiuti elettronici. Inoltre, il progetto amplierà questo processo e riutilizzerà il materiale magnetico estratto per realizzare nuovi magneti riciclabili da utilizzare all'interno di motori ausiliari su misura. Come ulteriore vantaggio in termini di sostenibilità che il progetto RaRE fornirà, i motori su misura creati attraverso questo metodo promettono di ridurre al minimo la complessità di alcune fasi di produzione, supportando allo stesso tempo lo sviluppo della catena di fornitura del Regno Unito per componenti sia di produzione di massa che di piccole produzioni. "Mentre acceleriamo il nostro viaggio verso l'elettrificazione - ha dichiarato Matthias Rabe, membro del consiglio di amministrazione di Bentley Motors - offrendo entro il 2026 solo veicoli ibridi o elettrici e completamente elettrici entro il 2030, è importante concentrarci su ogni aspetto della sostenibilità dei veicoli, compresi i metodi sostenibili di approvvigionamento di materiali e componenti. RaRE promette un cambiamento radicale nella riciclabilità elettrica, fornendo una fonte di motori a bassa tensione veramente su misura per una serie di applicazioni diverse e siamo fiduciosi che i risultati forniranno un supporto per azionamenti elettrici completamente sostenibili". Questo studio verrà condotto in parallelo al programma di ricerca OCTOPUS di Bentley, che mira a dare una svolta nell'area dei propulsori elettrici, utilizzando un assale elettrico completamente integrato, privo di terre rare, che supporta le architetture dei veicoli elettrici. Il sistema di azionamento elettrico risultante supera le più recenti prestazioni del motore a magneti permanenti eliminando allo stesso tempo la necessità di magneti in terre rare e coperture in rame, offrendo un pacchetto sia più economico che riciclabile alla fine del suo ciclo di vita.