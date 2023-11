Ferrari del 1962 venduta all'asta a 51,7 milioni di dollari

Ferrari da record alle aste da New York: una "rossa' Gto del 1962 è stata venduta da Sotheby's per 51,7 milioni di dollari diventando la seconda vettura più cara di sempre e un record alle aste per un bolide uscito dalla casa di Maranello.

La vendita da un unico pezzo era stata organizzata da RM Sotheby's, il braccio della casa d'aste specializzato in motori.

Il prezzo pagato, seppure da Guinness, ha peraltro deluso le aspettative: Sotheby's, secondo indiscrezioni della vigilia, si aspettava almeno 60 milioni di dollari per la vettura carrozzata Scaglietti color 'Rossi Cina', ma il mercato, un tempo rovente per le auto da collezione, negli ultimi tempi si è raffreddato tra timori geopolitici globali e gli alti tassi di interesse.

Sotheby's aveva promosso la Ferrari a metà tra opera d'arte e oggetto extralusso: la vendita ha coinciso con le aste di autunno a New York e il battitore Oliver Barker (che e' anche il presidente di Sotheby's Europe) ha condotto il gioco al rialzo tra due potenziali acquirenti nel quartier generale su York Avenue dove l'auto era parcheggiata davanti a un dipinto dell'artista contemporaneo Jonas Wood.





Solo 36 Ferrari 250 Gto sono rimaste al mondo, tutte prodotte tra 1962 e 1964. Il compratore rimasto anonimo della 3765 è entrato così all'istante in un club rarefatto di collezionisti che includono lo stilista Ralph Lauren e Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd.

RM Sotheby's ha descritto la vettura all'asta come un pezzo "veramente unico" perchè originariamente configurata come una 330 LM, un'auto ancora più rara con un motore lievemente più grande. Riconvertita in una 250 Gto nel 1962 è l'unica della sua classe che ha mai corso per Scuderia Ferrari: prima al Nürburgring 1000 Km e poi, con Mike Parkes e Lorenzo Bandini al volante, alla 24 ore di Le Mans del 1962. Nel 1964 la 3765 fu poi acquistata per seimila dollari dal medico e pilota di Formula 2 siciliano Ferdinando Latteri, ex rettore di Catania, che la fece gareggiare in vari circuiti in Sicilia prima di rivenderla alla Ferrari nel 1967.

Il record dell'auto più costosa della storia alle aste resta ancora con la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 venduta da RM Sotheby's nel 2022 in Germania per 135 milioni di euro, il prezzo piu' alto pagato da un acquirente privato.

Un'altra Ferrari 250 Gto sarebbe passata di mano privatamente nel 2016 per oltre 70 milioni di dollari. I 51,7 milioni di dollari della "rossa' scambiata ieri sono comunque molto di piu' dei 500 mila dollari pagati quando 38 anni fa il bolide passo' di mano per l'ultima volta prima di ieri: l'acquirente allora fu Jim Jaeger, un collezionista dell'Ohio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA