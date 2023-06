Podium, in top ten a Le Mans due auto 'made in Vda'

La Podium advanced technologies di Pont-Saint-Martin festeggia il risultato ottenuto alla ultima 24 ore di Le Mans.

Le Glickenhaus 007 Lmh n. 708 e 709, le auto progettate e costruite nello stabilimento valdostano per il team Glickenhaus racing, hanno combattuto per 24 ore sul 'Circuit de la Sarthe' concludendo in sesta e settima posizione.

La gara è iniziata con un problema tecnico sulla 708, che ha quindi perso un giro iniziale ed è partita dai box. Tuttavia, grazie al lavoro del team, nel giro di poche ore le due vetture hanno iniziato a risalire la classifica e hanno raggiunto la top ten.

"Quest'anno la gara è stata ancora più impegnativa grazie all'ingresso in gara di costruttori di primo piano come Ferrari, Cadillac e Porsche", ha commentato il team principal, Luca Ciancetti. "La nostra squadra ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire e superare ogni avversità, con un'ottima strategia e il fondamentale contributo dei meccanici." Il lavoro è stato premiato anche con il 46/o Prix Escra per 'Il miglior team di assistenza tecnica durante la Le Mans 24h ai meccanici della vettura 708'.

"Il risultato finale della gara - sottolinea Podium in una nota - colloca Glickenhaus Racing al quarto posto nella classifica dei costruttori, dopo Ferrari, Toyota e Cadillac, e prima di Peugeot e Porsche tra gli altri".