Peugeot protagonista alla 24 Ore di Le Mans 2023

La 24 Ore di Le Mans, nell'anno del centenario, ha visto la presenza di 300.000 spettatori, e tra i team che hanno corso nella classe riservata alle Hypercar, Peugeot TotalEnergies ha chiuso la competizione in ottava ed in dodicesima posizione, rispettivamente, con le vetture numero 93 e 94.

Nel 4° round del FIA World Endurance Championship, le 9X8 sono state protagoniste, riuscendo persino ad occupare la testa della gara con la numero 94 per oltre 4 ore, prima che un incidente occorso a Gustavo Menezes, nell'undicesima ora di corsa, costringesse l'Hypercar del leone a tornare ai box per una sosta di 20 minuti.

Nel finale della maratona automobilistica, a 2 ore e 30 minuti dal termine, entrambe le vetture sono state costrette a rientrare al box a causa di un problema idraulico, ma sono tornate in pista per concludere la competizione con il passaggio sotto la bandiera a scacchi con Paul Di Resta e Nico Müller, che hanno tagliato il traguardo fianco a fianco.