Maserati protagonista alla Vernasca Silver Flag 2023

Nel percorso che da Castell'Arquato porta a Vernasca, andrà in scena, dal 9 all'11 giugno, la ventisettesima edizione della Vernasca Silver Flag, con cui viene rievocata la gara di velocità in salita che si è svolta dal 1953 al 1972, e Maserati sarà la protagonista della manifestazione. Infatti, la casa di Modena, sabato 10 e domenica 11, farà sfilare tra i tornanti panoramici, la A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 1953, la Tipo A6-1500 GranTurismo del 1949, la Birdcage Tipo 61 del 1961, e la Tipo 320 S del 2001. La prima, una berlinetta da 170 CV forte di una velocità massima di 235 Km/h, fece da spartiacque tra il mondo delle auto da corsa e quello delle auto stradali; la seconda abbinava allo stile firmato Pininfarina, un innovativo telaio tubolare con elementi a sezione circolare; la terza spiccava per la sua maneggevolezza e la facilità di guida; mentre l'ultima è un esemplare unico spinto dal motore 3.2 V8 sovralimentato con doppia turbina da 370CV per una velocità massima vicina ai 300 Km/h. Non mancheranno, in occasione dell'evento, le Maserati GranTurismo e Grecale, per l'attività di test drive del TridenteClub.