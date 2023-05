Ultimo Miglio, firme Ministeri, ok intesa Regione Marche-Anas

Nelle ultime ore sono avvenuti tre "passi decisivi" per il cosiddetto "Ultimo Miglio", il collegamento diretto tra il porto di Ancona e la SS16 e con le grandi infastrutture viarie. A seguito della firma ai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura del Decreto che dà il via definitivo al progetto è arrivata l'approvazione, da parte della Giunta regionale, dell'Intesa tra Regione e Anas, a cui ha fatto seguito la firma del presidente Francesco Acquaroli, che permette di dare di via alle procedure di gara.

"L'Ultimo Miglio è un'opera fondamentale per lo sviluppo del Porto, di Ancona e delle Marche, attesa da decenni, che potrà anche valorizzare ulteriormente il Polo Intermodale e che finalmente arriva ad una svolta definitiva" il commento del governatore.

Un'opera da 150 milioni di euro, attesa da decenni da tutti i marchigiani, che contribuirà a raggiungere tre obiettivi strategici: interconnettere il Porto con le principali direttrici stradali nazionali ed europee, valorizzare il triangolo logistico Porto-Interporto-Aeroporto, alleggerire il traffico pesante che transita sulla SS16. "Sono obiettivi che collocano la prua della nostra regione verso l'unica rotta da seguire - ha aggiunto l'assessore Baldelli -: quella della crescita all'insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il progresso e l'innovazione attraverso le infrastrutture, sono le cifre del nostro operare. Quindi: avanti tutta verso la creazione di opportunità di sviluppo per combattere le disuguaglianze. Desidero, infine, ringraziare chi, non solo è stato al mio fianco, ma ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento dell'obiettivo".