Assieme a i5 Bmw lancia l'app AirConsole per gaming in auto

Ben che vada la ricarica anche rapida di un'auto elettrica richiede una sosta più lunga rispetto a un rifornimento di benzina o di gasolio. Un tempo che però potrà essere utilizzato - grazie ad una iniziativa di Bmw e della piattaforma di giochi AirConsole - per avvincenti partite di gaming in auto con uno, due o più giocatori.

La nuova app AirConsole della Casa bavarese viene proposta in esclusiva per il lancio della nuova Bmw i5, modello che - per le attività promozionali - è stato anche personalizzato con un look videogame esclusivo progettato da Bmw Group Design. Per questa nuova esperienza di intrattenimento in auto, i giocatori hanno bisogno semplicemente dei loro smartphone, che fungono da controller e dell'interfaccia video costituita dal Curve Display di Bmw.

Una volta avviata l'app AirConsole in auto la connessione tra smartphone e sistema di bordo veicolo viene stabilita in modo intuitivo mediante la scansione di un codice QR sul display. I giocatori - anche più di uno o due - possono iniziare subito a giocare coinvolgendo, ad esempio, i passeggeri posteriori ed anche in modalità competizione. La selezione disponibile per l'introduzione sul mercato della nuova Bmw Serie 5 elettrica (altri modelli seguiranno) include game di corse, sport, quiz, giochi musicali, strategia e puzzle.

Sono circa i 15 titoli disponibili in questa prima fase e includono Go Kart Go, Golazo, Music Guess e Overcooked. Il portafoglio di giochi disponibili verrà continuamente ampliato.