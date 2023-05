Aston Martin scende sull'ovale degli sport equestri

Per i suoi 110 anni, Aston Martin diventa anche partner della Federazione Italiana Sport Equestri e scende in 'pista' per il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma. La novantesima edizione dell'appuntamento si terrà dal 25 al 28 maggio 2023 nell'ovale di Piazza di Siena, all'interno del Parco di Villa Borghese a Roma.

La partnership siglata tra la casa automobilistica britannica e Fise, si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 110 anni dalla nascita del marchio e prevede, oltre all'esposizione del brand sul podio e sul percorso di gara, la presenza di tre vetture della gamma Aston Martin.

Per l'occasione, saranno infatti esposte due Dbx 707, il Suv ultra-lusso più potente al mondo, e in esclusiva per i clienti italiani la sportscar Db di nuova generazione, che sostituirà l'attuale Db11 e sarà svelata insieme al nuovo nome il 24 maggio a Cannes.

Da quest'anno, poi, chi vincerà la gara di salto ostacoli del venerdì si aggiudicherà la nuova Aston Martin Cup, inedito trofeo sponsorizzato dalla casa automobilistica inglese. "Aston Martin vuole tornare ad essere protagonista in un mercato strategico come quello italiano - ha commentato Renato Bisignani, head of global marketing and communications di Aston Martin Lagonda - dove valori quali l'eccellenza, l'attenzione al dettaglio, la ricerca di qualità insieme alle prestazioni più elevate sono alla base delle richieste dei clienti".

Il Concorso ippico internazionale Piazza di Siena è una tra le competizioni equestri più riconosciute a livello globale.

L'iniziativa vede sfidarsi i migliori cavalli e cavalieri internazionali nelle diverse categorie in gara. Allo Csio si affiancano numerose gare nazionali e caroselli, oltre all'Italia Polo Challenge.