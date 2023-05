Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este anche RM Sotheby's

Al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este c'è anche RM Sotheby's, con una serie di auto prestigiose che verranno messe all'asta. Tra i numerosi esemplari che saranno messi all'asta domani, 20 maggio, in quel della vicina Villa Erba, sul Lago di Como, ci sarà anche una Ferrari 312 Pb del 1972, per la quale si prevedono offerte da record.

L'esemplare è particolarmente pregiato in quanto è l'ultima rossa di Maranello ideata per la classe P, ovvero prototipo, ed è anche la stessa che vinse nel 1972 la 1000 chilometri di Buenos Aires e la 1000 chilometri del Nurburgring, scrivendo una delle pagine più importanti della storia del Cavallino.



La Ferrari 312 PB altro non è che un raro esempio di auto da corsa direttamente derivata dalla corrispettiva monoposto di Formula 1 dell'epoca. Equipaggiata con lo stesso 3.0 litri 12 cilindri con V di 180 gradi, è l'ultimo prototipo sportivo realizzato dalla divisione sportiva di Ferrari a competere e vincere il World Sportscar Championship.

Nel corso dell'evento di vendita, l'auto, accompagnata da numerosi ricambi e da certificati di autenticità, potrebbe anche raggiungere una quota vicina ai 20 milioni di euro, piazzandosi così sul podio delle tre auto d'epoca più costose al mondo, dopo la Mercedes 300 Slr Uhlenhaut Coupé e la Ferrari 250 Gto.