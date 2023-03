Torna la Coppa Milano-Sanremo per auto d'epoca

Mancano pochi giorni alla partenza della XIV edizione della rievocazione storica della Coppa Milano - Sanremo, in programma dal 23 al 26 marzo 2023. L'evento si conferma protagonista all'interno del Campionato italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport. Numerose le novità, prima tra tutte il percorso che vedrà Milano come punto di partenza e arrivo e un incremento del percorso a oltre 900 km, la maggior parte dei quali in Liguria. I bolidi di ieri si sfideranno in 113 prove speciali, con oltre il 50% da affrontare sul percorso ligure, Dopo la tradizionale partenza dall'Autodromo di Monza giovedì 23 marzo, dove si terranno le verifiche tecniche e sportive e poi l'opening ufficiale nel cuore di Milano, mentre venerdì 24 marzo gli equipaggi attraverseranno i paesi del Monferrato, alla volta del territorio ligure. La seconda giornata di gara terminerà a Sanremo con il tradizionale défilé che si snoderà lungo le vie del centro cittadino. Sabato 25 marzo gli equipaggi ripartiranno da Sanremo affrontando nuovamente il Colle d'Oggia per poi passare nel borgo medievale di Zuccarello, fino ad arrivare sul mare presso la cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. Nel pomeriggio, passando dal Colle del Melogno e da Pontinvrea si giungerà nel cuore di Genova, meta conclusiva della giornata. Domenica 26 marzo la gara ripartirà da piazza De Ferrari in centro a Genova dove si terrà una breve presentazione delle auto al pubblico, poi i mezzi affronteranno la salita del Monte Fasce fino a Uscio, attraverseranno i territori del passo del Portello e di Mongiardino ligure e giungeranno poi a Milano, dove dopo l'arrivo nel cuore del centro storico, si terrà la cerimonia finale di premiazione presso la sede dell'AC Milano di Corso Venezia.