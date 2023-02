Torna la F1, la Ferrari di Vasseur insegue la Red Bull

Pronti partenza via, per il Mondiale di Formula 1 edizione 2023. Semafori accesi sul Circus della velocità da domenica prossima in Bahrain, dove i rapporti di forza tra le big dovrebbero essere quasi invariati rispetto all'anno scorso, quello della doppietta iridata targata Max Verstappen e Red Bull. Dietro alla scuderia austriaca, come evidenziato dalla tre giorni di test a Sakhir dove si correrà la prima gara della stagione, c'è ancora una volta la Ferrari guidata dal nuovo team principal Frederic Vasseur, arrivato a Maranello dalla Alfa Romeo per prendere il posto di Mattia Binotto a capo della gestione sportiva del cavallino rampante.

Per la Rossa ancora grandi prestazioni sul giro secco, ma qualche noia sul consumo delle gomme nel passo gara e sul set-up della SF-23.

Dopo gli errori strategici del 2022, cambio di marcia anche al muretto in pit lane: non si vedrà più la figura di Inaki Rueda, capo delle strategie fino alla passata stagione. Da quest'anno Vasseur lo ha voluto spostare al remote garage di Maranello, e dunque non sarà più presente nel paddock durante i weekend di gara. Al suo posto è stato promosso l'ingegnere indiano Ravin Jain, figura già presente nel team proprio di Rueda la passata stagione. Per Vasseur, comunque, ci sarà da gestire la rivalità tra il monegasco e lo spagnolo Carlos Sainz, non meno ambizioso. Non brilla, almeno per ora la stella della Mercedes, in difficoltà sia sul passo gara sia sul giro veloce.

Dopo 8 anni di dominio (2021 in condivisione con la Red Bull), al cambio regolamentare del 2022 la scuderia tedesca ha clamorosamente fallito, presentando una monoposto afflitta da mille problemi di saltellamento, solo parzialmente tamponati nel corso di una stagione comunque deficitaria. E quanto visto nei test non fa ben sperare Lewis Hamilton e George Russell per un veloce ritorno ai vertici.

Cambi di casacca e nuove leve saranno naturali motivi di interesse nel Mondiale 2023. C'è Pierre Gasly che contenderà a Esteban Ocon il primato tutto francese in Alpine. C'è Fernando Alonso che proverà a dare all'Aston Martin quel contributo allo sviluppo delle prestazioni che non è riuscito a dare Sebastian Vettel e come visto nelle prime prove lo spagnolo sembra già sulla strada giusta. Tra i nuovi incuriosisce certamente l'australiano Oscar Piastri, che prende il posto di Daniel Ricciardo in McLaren, mentre Nyck de Vries e Logan Sargeant andranno a occupare le caselle rimaste libere in AlphaTauri (da Gasly) e Williams (da Latifi). Il veterano Nico Hulkenberg sostituirà invece Mick Schumacher (diventato terzo pilota Mercedes) in Haas.

Il calendario sale a 23 gare, un programma molto impegnativo, con la solita pausa estiva tra il 30 luglio (GP del Belgio) e il 27 agosto (GP d'Olanda). Si partirà il 5 marzo in Bahrain e si chiuderà il 26 novembre ad Abu Dhabi, con gli appuntamenti italiani di Imola (21 maggio) e Monza (3 settembre). Ma la tappa che segna l'ennesima escursione nel mondo dello show american-style del modello Liberty Media è senza dubbio l'appuntamento tra le luci e i casinò di Las Vegas del 18 novembre.

Uno dei temi di interesse del 2023 sarà poi il raddoppio delle Sprint Race, che passeranno da 3 a 6. Una novità importante perché aumenterà l'intensità dei weekend e più mini-gare al sabato arricchiranno emozioni, temi di discussione, impegno dei tecnici e classifica. Quest'anno il format che assegna la pole con le qualifiche al venerdì, fa disputare una mini gara di 100 km al sabato il cui ordine d'arrivo assegna punti ai primi 8 (da 8 punti al primo a scalare all'ottavo) e determina la griglia di partenza della gara di domenica: si correrà così in Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Austin e San Paolo. Si è privilegiato tracciati che dovrebbero garantire tante situazioni di gara combattuta e sorpassi. Per una Formula 1 Made in Usa all'insegna dello spettacolo, delle emozioni e del divertimento.