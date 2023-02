Polestar inaugura il suo nuovo studio di design a Göteborg

Design all'avanguardia, trazione elettrica e sostenibilità sono le colonne portanti dei progetti Polestar, che esprimono la cura dei dettagli maniacale dei dettagli adottata dagli ingegneri del brand svedese. La stessa cura dei dettagli sfoggiata dal nuovo Polestar Design Studio inaugurato a Göteborg, in Svezia, nei pressi del quartier generale del brand. La struttura ospita fino a 120 membri del team di designer guidato da Maximilian Missoni, in un ambiente che combina l'architettura moderna con l'estetica scandinava, pulita e minimalista del marchio.

Nato da un ex stabilimento Volvo, completato nel 1984 dall'italiano Romaldo Giurgola e dall'architetto locale Owe Svärd, l'edificio è stato completamente rinnovato pur mantenendo il suo stile architettonico. Un luogo dove il team di Polestar Design continuerà ad evolvere il linguaggio stilistico del brand, anticipato dalla concept car Polestar Precept e portato in produzione con Polestar 3, lanciata nell'ottobre 2022. La nuova struttura comprende un'area espositiva, una postazione per la lavorazione dell'argilla, un laboratorio di materiali e colori, un auditorium e molteplici spazi per studi digitali, uffici direzionali e spazi per riunioni.

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar, commenta: "Sin dal 1982, la cura, l'attenzione per i dettagli e la qualità dei materiali sono stati messi al centro della progettazione e per me era importante rispettare le intenzioni originali quando abbiamo integrato il nostro studio nell'edificio. Abbiamo deliberatamente messo in mostra la struttura e i dettagli originali, rispettando il contesto che conferisce all'edificio il suo carattere unico. Ma se da un lato - prosegue Missoni - volevamo rispettare la tradizione, dall'altro volevamo che questa fosse una sede all'avanguardia per il nostro team di progettazione in crescita. Così, oltre alla splendida vista a ovest sull'arcipelago di Göteborg, lo studio dispone di attrezzature all'avanguardia per facilitare il nostro lavoro e produrre risultati migliori nel modo più efficiente".