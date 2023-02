Ferrari 499P: tra un mese il debutto a Sebring

Scatterà in occasione della 1000 Miglia di Sebring, in programma il 17 marzo, il Fia World Endurance Championship, dove esordirà, in gara, la Ferrari 499P, la Hypercar di Maranello.

Spinta da un powetrain composto da un V6 biturbo da 680 CV associato ad un ERS da 272 CV, e ad un cambio sequenziale a 7 rapporti, e dotata di una batteria dalla tensione nominale di 800 Volt, la 499P riporta il Cavallino Rampante nella classe regina del mondiale endurance dopo 50 anni.

In vista della gara di Sebring, dopo la seconda sessione di test sul medesimo tracciato, James Calado, uno dei piloti ufficiali, ha dichiarato: "Abbiamo fatto alcuni passi avanti, avendo ulteriori conferme sulla bontà del progetto. Ci sono ancora aspetti da migliorare e altri su cui continuare a lavorare, ma la strada seguita è quella giusta e le sensazioni rimangono positive".

Parole che indicano un impegno congiunto da parte di coloro che hanno portato alla luce la vettura, e degli uomini che avranno il compito di guidarla in corsa. Questi rispondono ai nomi di Antonio Fuoco, Miguel Molina, e Nicklas Nielsen per la 499P numero 50, ed Alessandro Pier Guidi, James Calado, ed Antonio Giovinazzi, per la Hypercar numero 51.